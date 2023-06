Niets blijft Marc Marquez bespaard: bizarre val in Q1

Pole voor Bezzechi

Marco Bezzechi pakte poleposition. De Italiaan - derde in de WK-stand - klokte een tijd 1.31.4 en was daarmee 0.1 seconde sneller dan klassementsleider Pecco Bagnaia en bijna 0.2 seconden dan zijn teamgenoot Luca Marini (de halfbroer van Valentino Rossi).

Teleurstellend was de kwalificatietraining van Johann Zarco. De nummer 4 in de WK-stand noteerde de achtste tijd. Ook diens teamgenoot, Jorge Martin (2e in de WK-stand) klokte een matige tijd en start vanmiddag en morgen als tiende.