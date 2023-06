Ellen ten Damme klaar voor het Wilhelmus

Motorongeluk

Als kind ging Ten Damme wel naar de TT. "Ik had destijds een vriendje dat bij een garage in de buurt van het circuit woonde en bij hen was er iemand die op het circuit racete en wij gingen weleens naar hem kijken", vertelt de veelzijdige artiest, die zelf slechte ervaringen heeft met motorrijden. "Ik heb zelf wel eens een motorongeluk gehad en sindsdien rijd ik zelf niet meer."

Best spannend

In Amerika is het zingen van het volkslied een traditie, maar dat is in Nederland nog niet het geval. En dus: "Ik heb nog nooit serieus het volkslied gezongen, alleen maar als grapje", vertelt Ten Damme lachend. "Maar nu moet het serieus en dat is best spannend." En daar komt nog een vol circuit met 105.000 toeschouwers bij. "Je maakt me zenuwachtig, hè?", lacht de zangeres.