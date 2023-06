Monteur Robin Spijkers uit Dwingeloo: 'Bezzecchi lijkt geen druk te kennen'

Fenomeen op de paddock

Drie jaar geleden sleutelde Spijkers nog voor Valentino Rossi: een bijzondere jongensdroom. En zo langzamerhand groeit de Dwingelder zelf ook uit tot een een fenomeen op de paddock. "Ik heb net drie interviews achter de rug. Dat is wel een beetje gek. Maar gelukkig is dat alleen in Nederland. Anders heb ik dat nooit", lacht Spijkers.

Van Yamaha naar Ducati

Spijkers is sinds 2019 actief in de koningsklasse. Eerst bij de Fransman Fabio Quartararo en in 2021werd hij de monteur van Valentino Rossi. De Drent droeg de negenvoudig wereldkampioen letterlijk op zijn schouders de motorsport uit.

In zijn tijd bij Quatararo en Rossi sleutelde Spijkers aan een Yamaha. Maar sinds Bezzechi is hij in de wondere wereld van Ducati terechtgekomen.

"Met de Yamaha werk je met drie monteurs aan de motorfietsen. Bij Ducati werk je met vier man aan de motorfietsen en met de Yamaha ben je nog ruim eerder klaar. Het blijft een moeilijke motorfiets om aan te sleutelen", licht Spijkers toe.

"Het is wel heel veel werk, maar het is wel leuk werk. En die fiets is zo verschrikkelijk snel en loopt zo goed dat het het wel allemaal waard is", stelt hij.

Sprintrace

De introductie van de sprintrace voor de MotoGP dit seizoen, is niet alleen een flinke extra belasting voor de coureurs, maar ook zeker voor de monteurs.

"We moeten elke sessie volle bak. Er wordt elke sessie zo hard gereden, waardoor het risico dat je crasht ook veel groter is. En dat brengt heel veel extra werk met zich mee", verklaart Spijkers.

"Aan het begin was dat echt heel zwaar. Dan hingen je ogen op half zeven en dan was het nog maar vrijdag. Voordat het seizoen begon zeiden wij allemaal: die sprintrace willen we écht niet. Maar het gebeurt en we doen het vrij goed, dus ik weet niet of het allemaal 'te' is", aldus de Dwingelder.

Dwingeloo

Na Assen hebben de coureurs rust tot augustus. En voor Spijkers, die al jarenlang in Engeland woont, betekent het dat hij lekker in Dwingeloo mag uitrusten.