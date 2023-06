'Miguel Araujo onderweg naar de MLS'

Portland Timbers werd drie keer kampioen van de Western Conference en werd winnaar van de MLS in de Back-league in 2020, de speciale competitie na de covid-periode.

Rob Rensenbrink

De beste speler in de clubgeschiedenis van Portland Timbers is zonder twijfel Rob Rensenbrink. De oud-international, die twee keer in een WK-finale stond met het Nederlands elftal, speelde in 1980 bij de Amerikaanse club. In 18 duels scoorde Rensenbrink 6 keer.