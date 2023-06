Marco Bezzecchi pakt pole position in MotoGP

MOTORSPORT - Marco Bezzecchi pakte vanochtend pole position in de MotoGP-klasse en dit betekent dat hij in de sprintrace van vanmiddag en zondag in de Grand Prix vanaf de eerste plek start. De Italiaanse Ducati-coureur uit het Mooney VR46 Racing Team is de dertiende unieke polesetter tijdens de laatste dertien MotoGP-weekenden in Assen.