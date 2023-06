David Muñoz pakt pole in Moto3, Veijer knap negende

MOTORSPORT - In de Moto3-klasse pakte David Muñoz pole position op het TT-circuit. De grootste verrassing was de dramatische kwalificatie van klassementsleider Daniel Holgado terwijl Staphorster Collin Veijer knap negende werd.

Met de snelste tijd (1'41.181) onder warme omstandigheden bleef Muñoz (Spa) met zijn eerste pole in zijn loopbaan Joel Kelso (Aus) en Riccardo Rossi (Ita) voor. Holgado beleefde een uiterst slechte kwalificatie. Hij werd laatste in Q1 en start morgen dus als laatste in de race. Ook Ivan Ortola (de nummer 3 in de WK-stand) redde het niet in Q1. Hij start de race van morgen vanaf startrij 7 op plek 20.

Ongebruikelijke eerste startrij

Taiyo Furusato, Adrián Fernández, Deniz Öncü en Kaito Toba mochten uiteindelijk door naar Q2. Deniz Öncü had hier halverwege de snelste rondetijd in handen. Uiteindelijk zette Muñoz een ronderecord neer met respectievelijk Joel Kelso en Riccardo Rossi als directe achtervolgers. Daarmee krijgen we morgen een ongebruikdelijke eerste startrij, want Mûnoz, Kelso en Rossi staan respectievelijk 14e, 19e en 21e in de WK-stand.