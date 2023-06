Crash dreunt door in TT-weekend Van den Goorbergh: 'Maar je hebt geen keus'

De crash die Zonta van den Goorbergh gisteren maakte in de tweede training van de Moto2 is de 17-jarige coureur niet in de koude kleren gaan zetten. Met de enorme smak nog in het achterhoofd zette de Brabander in de kwalificatierace de 23e tijd neer.

"Over het algemeen voelde ik me niet heel slecht", relativeert het talent van het Fieten Racing Team. "Het begon vandaag redelijk, maar het was lastig om fatsoenlijk aan te zetten en die paar extra tienden te vinden. Ik zat helemaal alleen", schetst hij de onfortuinlijke raceomstandigheden.

'Er was veel meer mogelijk'

De opeenstapeling van tegenslagen heeft Van den Goorbergh teruggeworpen in de achterhoede van alle te vergeven startplaatsen in de Moto2-race. Zo is het verloop van de Dutch TT, de thuisrace waar hij juist hoopt te schitteren, niet een die hem in positieve zin zal bijblijven.

"Je komt altijd wel een paar tienden tekort", zegt hij gefrustreerd. "Dat maakt het niet makkelijker. Als je gisteren die drie of vier tienden pakt, wat zeker mogelijk was geweest, dan begin je vandaag op een veel beter tempo en was er veel meer mogelijk."

Crash

De klap op het asfalt zindert zo op alle fronten in het raceweekend van Van den Goorbergh. Ook mentaal. "De crash blijft een gevoelig puntje. Je denkt er toch aan", zegt hij eerlijk. "Maar je hebt geen keus en moet het aan de kant zetten. Elke ronde moet je aanzetten."