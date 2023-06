Alonso Lopez pas laat langs Dixon in kwalificatie Moto2, Van den Goorbergh in achterhoede

Van den Goorbergh, die gisteren nog onderuit ging in de Geert Timmer bocht, kende geen eenvoudige middag. Dat zorgde voor een tijd van 1.37.518 waarmee de Nederlander als 23e start morgen. In Q2 was de spanning om te snijden.

Jake Dixon en Ai Ogura hielden elkaar lang goed in de gaten. In de slotfase reed Dixon opnieuw de snelste tijd, maar uiteindelijk was het Alonso Lopez die aan het langste eind trok: 1.36.247. In een alles of niets poging ging de nummer 3 in de WK-stand met 0,009 net iets sneller dan Dixon. Ai Ogura klokte de derde tijd.