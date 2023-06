Marco Bezzecchi wint eerste Sprintrace ooit op TT Circuit

Voor Bezzechi, derde in de WK-stand achter Bagnaia en Jorge Martin, was het zijn eerste zege in een Sprint race dit seizoen en zijn eerste overwinning op het TT Circuit. Vorig jaar werd de Italiaan tweede in de Grand Prix, achter Bagnaia.



De start, vanmiddag om 15.00 uur, was voor Bagnaia die vanaf plek 2 in de Haarbocht de leiding pakte. In ronde twee kwam de tegenaanval van Bezzechi, die kort daarvoor al had afgerekend met Brad Binder die vanaf plek 5 naar plek 2 was gekomen in de eerste ronde.