Gijs Schoonvelde slaat dubbelslag op NK

WIELRENNEN - Gijs Schoonvelde is Nederlands kampioen bij de nieuwelingen op de weg geworden. De wielrenner uit Koekange werd eerder deze week ook al kampioen op de tijdrit bij de nieuwelingen.

Schoonvelde ontsnapte met nog drie ronden te gaan uit het peloton. Hij kreeg Michel Mouris met zich mee. De twee bouwden een voorsprong op van veertig seconden. Tijn Veldkamp wist in zijn eentje naar de koplopers toe te rijden, maar speelde geen rol in de sprint.

"Niet normaal", reageerde Schoonvelde op zijn tweede kampioenstrui. "Ik zette drie ronden nabij start en finish aan en kreeg Michiel mee. Daarna was het gewoon doorrijden. Tijdens de sprint zat Michiel in mijn wiel en ik kwam terug in zijn wiel en ben daarna vol aangegaan en werd het een close finish.''