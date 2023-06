41.500 toeschouwers zien Bezzechi historische race winnen in Assen

MOTORSPORT - De eerste sprintrace ooit in de MotoGP op het TT Circuit werd vandaag door 41.500 toeschouwers langs de baan bekeken. Dat zijn er, samen met de 6500 racefans op het middenterrein, zo'n 9000 meer dan vorig jaar op de zaterdag.

TT-voorzitter Arjan Bos was met dat aantal zeer content. "Met de sprintrace hoopte de organisatie meer spektakel te bieden aan de fans en ik denk dat dat ook het geval is. Dat zie je het hele seizoen al en ook vandaag in Assen. Ik weet dat er coureurs zijn die het wat minder vinden, maar puur als liefhebber vind ik het prachtig."