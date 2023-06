'Baancommissaris krijgt vuistslag in gezicht van feestende Bezzechi-fan'

MOTORSPORT - Een baancommissaris op het TT Circuit kreeg na afloop van de sprintrace in de MotoGP een vuistslag in het gezicht van een racefan, die net als de ouders van winnaar Marco Bezzechi direct na de finish over de vangrail wilde klimmen om het feestje van de Italiaan mee te vieren. Dat schrijft De Telegraaf.

Het incident gebeurde in de Strubben, zo bevestigde de baancommissaris, die anoniem wil blijven. "Ik mag officieel niet met de pers praten", zei hij. "Maar het was nog te gevaarlijk voor de mensen om over de vangrail te klimmen, dus wilden we ze tegenhouden."