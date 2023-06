Geen TT voor Marc Márquez

Geen verrassing

Márquez had vorig weekeinde zoveel pijn in zijn gebutste lichaam, dat hij besloot niet te starten in de race op de Sachsenring. Hij kwam wel naar Assen, maar gaf vrijdag na de trainingen al te kennen dat hij zich verre van fit voelde. "Ik had verwacht dat ik niet zoveel problemen zou hebben met mijn fysieke gesteldheid, maar dat bleek toch anders", vertelde hij.

Márquez veroverde in 2019 op oppermachtige wijze zijn zesde wereldtitel in de koningsklasse. Daarna is hij gaan kwakkelen door een slepende armblessure en miste hij veel races. Dit jaar brak hij zijn rechterduim door een crash in de openingsrace in Portugal en moest hij weer een tijdje aan de kant blijven. De Spanjaard stond in zijn carrière al tien keer op het podium bij de TT. Hij boekte in totaal vijf overwinningen, waarvan één in de 125cc (nu Moto3), twee in de Moto2 en twee in de MotoGP. Zijn laatste zege was in 2018.