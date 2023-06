Veijer verrast bij TT van Assen met zevende plaats in Moto3, Masià wint

MOTORSPORT - Jaume Masià heeft de Moto3-race die pas laat werd beslist gewonnen. Collin Veijer was ook onderdeel van de kopgroep en kwam knap als zevende binnen.

Daniel Holgado kende een valse start, want de Spanjaard crashte al in de eerste ronde. Al snel ontstond er een kopgroep waar Veijder prima in mee kon komen. De coureur uit Staphorst gaf gisteren aan bij de eerste vijftien te willen eindigen en voegde de daad bij het woord. De gehele race zat Veijer in de kopgroep en maakte daarin een goede indruk.

Klein gat

Halverwege de race reed Veijer op de negende plaats en deed hij er alles aan om zich in de strijd te mengen. Met nog vijf ronden te gaan raakten Kelso en Sasaki elkaar in de Geert Timmer-bocht, waardoor er een klein gat viel tussen de kopgroep en de groep die daarachter reed, waar Veijer ook in zat.