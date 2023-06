Brit Dixon boekt in Assen eerste grandprixzege in Moto2, Van den Goorbergh twintigste

MOTORSPORT - De Moto2-race is gewonnen door Jake Dixon. Zonta van den Goorbergh kon zijn achttiende plek van een jaar eerder niet evenaren. De coureur kwam als twintigste over de eindstreep.

Het was Alonso Lopez die het sterkst opende en de leiding nam. Die positie gaf Lopez in de beginfase van de race niet uit handen. Niettemin volgden Ogura en Dixon op korte afstand. Waar veel toeschouwers hoopten op een succes voor Van den Goorbergh bleef de coureur in die fase van de race vastgenageld aan de 24e plek.

Penalty

Na tien ronden stootte Dixon Lopez van de troon en in het verdere verloop van de race wisselde de koppositie toch nog van eigenaar. Vijf ronden voor het einde nam Ogura de leiding met Dixon in de achtervolging, maar Ogura kreeg een longlap-penalty. Daardoor nam Dixon in de voorlaatste ronde de leiding weer in handen en gaf die niet meer weg. Daarmee werd Ogura tweede en Acosta derde. Voor Dixon was het zijn eerste grandprixzege.