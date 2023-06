Emotionele Van den Goorbergh: 'Ik kan amper op m'n benen staan'

MOTORSPORT - Het was een TT om snel te vergeten voor Zonta van den Goorbergh. De 17-jarige coureur kwam in de Moto2 als twintigste over de finish.

Van den Goorbergh had het zwaar direct na de race. "Ik kan amper op m'n benen staan", vertelt hij. "Misschien speelt de crash van vrijdag ook mee." In een van de trainingen ging Van den Goorbergh hard onderuit. Een crash waar hij fysiek, maar ook mentaal last van had. En dus was het afzien voor de coureur. "Dat is niet in woorden uit te drukken."