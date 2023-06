Waarom voormalig wielerprof Piet van Katwijk groot fan is van de TT: 'Dat geluid, ik word er emotioneel van'

Misschien is het al wel zijn veertigste TT. De 73-jarige Piet van Katwijk krijgt de tranen in ieder geval nog in zijn ogen. Dat gebeurde gisteren al bij de sprintrace. "Dat geluid. Ik werd er gewoon emotioneel van."

Piet van Katwijk is een voormalig wielerprof. Hij werd onder meer twee keer derde bij de klassieker Gent-Wevelgem en pakte een vijfde positie bij Parijs-Roubaix. Het is de motorcross waardoor hij in de wielerwereld belandde.

"Ik denk dat ik 5 of 6 jaar oud was. Ik ging samen met mijn vader, achterop de fiets, naar de Motocross der Azen." Dat was een internationale motorcrosswedstrijd in Noord-Brabant. "Daar zagen wij voor het eerst crossmotoren en noem maar op. Wat doe je dan als kind? Dan ga je dat thuis nadoen. We reden op de fiets om de boerderij rijden en maakten we een springschans. Er was alleen niet het geld om een crossmotor te kopen. Het bleef bij trappen. Zo doende belandde ik in het wielrennen."

Conditietraining met Henk van Kessel

Later komt hij in contact met Henk van Kessel. In 1974 werd hij wereldkampioen in de 50cc-klasse. Samen deden de twee conditietraining.