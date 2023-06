TT Journaal van zondag 25 juni

Naast een samenvatting van alle races en de reacties van Collin Veijer en Zonta van den Goorbergh volgen we vandaag ook oud-beroepswielrenner Piet van Katwijk, die een groot TT-fan is. Verder namen we een kijkje bij de fans van Veijer uit Staphorst en zien we wat de hitte met de toeschouwers doet.