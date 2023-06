Ronan Boers pakt twee toestelmedailles bij NK turnen

TURNEN - Ronan Boers (20) uit Darp is afgelopen weekend in Rotterdam vierde op de meerkamp geworden tijdens het Nederlands kampioenschap turnen.

Podium

Bij de meerkamp ging de nationale titel naar Casimir Schmidt. Het is zijn derde nationale meerkamptitel in zijn carrière. Het zilver ging naar Jordi Hagenaar en het brons was voor Bart Deurloo, die in Rotterdam z'n comeback maakte.