Joseph Oosting grijpt naast Rinus Michels Award

VOETBAL - Trainer Joseph Oosting kwam na het sterke seizoen van RKC Waalwijk in aanmerking voor de Rinus Michels Award, maar de prijs voor beste beste coach in de Eredivisie gaat niet naar de Emmenaar. Voor het tweede jaar op rij won Arne Slot, die Feyenoord naar de landstitel leidde, de verkiezing.

Met Oosting aan het roer speelde RKC zich dit seizoen al snel uit de degradatiezorgen. Eén speelronde voor het einde maakten de Brabanders zelfs nog kans op een play-off-plek voor Europees voetbal in de voorrondes van de Conference League.

Overstap naar FC Twente

De prestaties van de oud-assistent-trainer van FC Emmen wekten de indruk van FC Twente. De Tukkers zagen in Oosting de ideale opvolger van Ron Jans en stelden hem dit voorjaar aan als trainer voor aankomend seizoen.

Jans, in het verleden hoofdtrainer van ACV en rechterhand van toenmalig FC Emmen-trainer Hennie Spijkerman, was ook in de race voor de Rinus Michels Award. Andere gegadigden waren AZ-coach Pascal Jansen en kersvers Ajax-trainer Maurice Steijn, die verrassend zesde eindigde met Sparta Rotterdam.