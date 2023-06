Metehan Güçlü mogelijk herenigd met Bas Sibum bij Roda JC

Sibum was afgelopen seizoen assistent-trainer van Dick Lukkien in Emmen en is dus al bekend met de kwaliteiten van Güçlü. De Franse aanvaller hoopt tijdens zijn proefperiode bij Roda JC een contract af te dwingen.

Güçlü, oud-speler van PSG en Stade Rennes, kwam halverwege het kampioensjaar van FC Emmen in de Keuken Kampioen Divisie naar Zuidoost-Drenthe. In zijn eerste half jaar kwam hij tot negen duels, waarin hij twee keer scoorde.

Afgelopen seizoen was er eentje om snel te vergeten. Güçlü liep vlak voor de winterstop een zware knieblessure op in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Dat was zijn enige optreden voor FC Emmen in de Eredivisie.