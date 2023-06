Emmenaar Jan de Jonge gaat trainersklus aan in Libanon: 'Het is een prachtig avontuur'

Trainer Jan de Jonge uit Emmen gaat een opmerkelijk avontuur aan. De 60-jarige trainer tekent een contract voor een seizoen bij Safa FC uit de Libanese hoofdstad Beiroet. "Het is een prachtig avontuur, de stad wordt niet voor niets 'het Parijs van het Midden-Oosten' genoemd."

Daarmee volgt hij Johnny Janssen op bij de club uit Libanon, die eerder vandaag werd gepresenteerd als nieuwe trainer van PEC Zwolle. "Ik ken Johnny uit mijn tijd bij Heerenveen, en hij was heel enthousiast over de club en het land." Kort daarna kreeg De Jonge een belletje en kwamen de onderhandelingen in een stroomversnelling terecht. "Ik heb gisteren een Zoom-gesprek gevoerd met de clubeigenaar. Hij is groot fan van het Nederlandse voetbal en wil de club de komende jaren naar een hoger niveau tillen. Daarbij speelt de jeugdopleiding een cruciale rol. Die manier van werken is mij op het lijf geschreven."

Nederlandse enclave

Mogelijk blijft het niet bij de komst van De Jonge, en wordt het aantal Nederlanders de komende weken uitgebreid. "Daar kan ik nog niks concreets over zeggen, maar er wordt gesproken met meerdere Nederlandse spelers. Zij moeten de jonge jongens bij de hand nemen, en het spel naar een hoger niveau tillen."

Andere cultuur

Dat er met gefronste wenkbrauwen naar zijn stap wordt gekeken, valt volgens De Jonge enigszins te begrijpen. De trainer werkte eerder in Nederland bij Heracles Almelo, SC Heerenveen en De Graafschap, maar deed de afgelopen jaren ook veel buitenlandse ervaring op. Daar verrijkte hij zichzelf zowel als trainer en als mens. "Vanuit Nederland wordt er altijd snel een oordeel geveld over andere landen en zijn culturen, ik was daar zelf ook schuldig aan, maar door mijn ervaringen in het buitenland kijk ik er nu anders naar." Volgens De Jonge is Libanon een rijk land met een unieke bevolking. "Ze zijn enorm gastvrij en nemen je als 'buitenstaander' volledig op in hun cultuur."