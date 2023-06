Exit Hartono in eerste kwalificatieronde Wimbledon

TENNIS - Arianna Hartono uit Meppel is bij de kwalificatie voor Wimbledon niet verder gekomen dan de eerste ronde. Ze moest haar meerdere erkennen in de ervaren Belgische tennisster Yanina Wickmayer (4-6. 3-6).

De 27-jarige Hartono won twee weken geleden nog het ITF-toernooi in het Portugese Setúbal, maar kon deze vorm niet meenemen naar Londen. De nummer 194 van de wereld in het vrouwentennis behaalde vorig jaar op Wimbledon haar eerste zege op een grandslamtoernooi. Dat was in het dubbelspel met landgenote Demi Schuurs.