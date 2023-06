Geblesseerde Miedema deelt ervaring bij Oranje richting WK

VOETBAL - Vivianne Miedema uit Hoogeveen sluit toch nog even aan bij de selectie van Oranje in aanloop naar het WK in Nieuw-Zeeland en Australië. Dat schrijft de voetbalster van Arsenal in haar column in het Algemeen Dagblad.

In december scheurde een kruisband van de spits en hiervan is ze nog steeds herstellende. Na maanden revalideren sluit de topscorer aller tijden van Oranje weer aan bij haar ploeggenoten. "Met het enige verschil dat zij het veld op gaan en ik de gym in ga. Maar ik ben bij besprekingen, bij de maaltijden. Dan kan ik praten met de meiden en hopelijk iets van mijn ervaring meegeven."

Kort lijntje

Miedema gaat niet mee naar Australië en Nieuw-Zeeland, maar tijdens het toernooi houdt ze contact met het team en de bondscoach. "Dat is op initiatief van Andries Jonker en dat voelt goed. In topsport is het heel makkelijk om mensen te vergeten, maar hij betrekt mij erbij en dat helpt mij ook tijdens mijn revalidatie."

Na maanden revalideren kon Miedema recentelijk ook weer voor het eerst op het veld trainen. "Eerlijk gezegd had ik gehoopt nu al iets verder te zijn, maar tegelijkertijd koester ik dit moment. Iets dat de afgelopen jaren zo normaal is geweest, wordt nu opeens bijzonder."