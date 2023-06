Manon Veenstra mag opnieuw naar WK BMX

BMX - Manon Veenstra uit Kerkenveld is opgenomen in de Nederlandse selectie voor het WK BMX Racing. Ook Laura Smulders en Merel Smulders kregen een uitnodiging.

Bij de mannen komen Niek Kimmann, Dave van der Burg, Jaymio Brink en Mitchel Schotman namens Nederland in actie op het WK. "Deze groep is geselecteerd op basis van hun prestaties in de eerste vier wereldbekers van dit jaar. Deze sporters hebben laten zien voor finaleplekken en podiumplaatsen in hun categorie mee te doen", zegt bondscoach Martijn Jaspers.