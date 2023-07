Erwin van Breugel assistent-trainer FC Emmen, Jordy Brust video-analist

Van Breugel, die op zijn 24e de jongste trainer ooit met een TC1-diploma was, trainde langere tijd de beloften van de RKC, was trainer bij Brabant United en was jarenlang video-analist bij de KNVB. Ook deed hij in Amerika ervaring op bij The Soccer Academy in Cleveland en in Chicago bij Winning Mood. Op 1 september gaat hij officieel van slag bij FC Emmen, maar tot die tijd is hij - zo laat de Drentse club weten in een persbericht - al veel in Emmen te vinden.