Nick Smidt verbreekt 44 jaar oud record hordenlopen en plaatst zich voor Olympische Spelen

ATLETIEK - Nick Smidt uit Assen heeft een 44 jaar oud record op de horden uit de boeken gelopen. De 26-jarige atleet liep op de 400 meter horden in het Zwitserse La Chaux-de-Fonds een tijd van 48,36 seconden. Daarmee was hij 8 honderdsten sneller dan Harry Schulting die in 1979 een tijd van 48,44 neerzette.

Die tijd levert Smidt naast een plek in de boeken ook een ticket voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024 op. Ook pakte hij de zege in La Chaux-de-Fonds. De nummer twee in Zwitserland, Julien Bonvin, noteerde een tijd van boven de 50 seconden.