FC Emmen wil spits Piotr Parzyszek

VOETBAL - FC Emmen is in verregaande onderhandelingen met Piotr Parzyszek. De 29-jarige Poolse spits speelde in Nederland voor De Graafschap en PEC Zwolle en stond het afgelopen seizoen onder contract bij CD Leganés.

Op dit moment is Parzyszek transfervrij en zoekt hij voor zijn kinderen, in Groningen of Enschede, al naar een internationale school.

Parzyszek wordt bij FC Emmen de vervanger van Richairo Zivkovic, die na één seizoen de Drentse club gaat verlaten. Voor Zivkovic lonkt een avontuur in Singapore. In Oussama Darfalou heeft de Drentse club al één centrumspits in de gelederen.

De Graafschap en PEC Zwolle

Parzyszek doorliep de jeugdopleiding van De Graafschap en maakte zijn debuut in het betaald voetbal voor de Doetinchemmers. Na uitstapjes naar Charlton Athletic, Sint-Truiden (huur) en FC Randers (huur) speelde de aanvaller in 2016 nog een seizoen in Doetinchem. Dat seizoen werd zijn meest productieve jaar met 25 doelpunten in 38 wedstrijden. Na dat seizoen vertrok hij transfervrij naar PEC Zwolle, waar hij vijf keer scoorde in 23 duels.

Landskampioen in Polen

Na een jaar vertrok hij richting zijn geboorteland om te gaan voetballen voor Piast Gliwice. Met die club werd hij in het seizoen 2018/2019 landskampioen. In twee seizoenen Polen scoorde hij twintig treffers.

Vervolgens werd hij verkocht aan het Italiaanse Frosinone (Serie B), dat hem na één jaar verhuurde aan het Poolse Pogon Stettin. Nadat hij terugkeerde bij de Italiaanse club werd hij meteen verkocht aan CD Leganés. Bij die club speelde Parzyszek dus het afgelopen seizoen in La Liga 2.

Landu en Van Beijnen

FC Emmen is daarnaast zo goed als rond met Chardi Landu (22) en Mike van Beijnen (24). Landu, een snelle linkeraanvaller, stond afgelopen seizoen onder contract bij PEC Zwolle en doorliep de jeugdopleiding van FC Twente, waarna hij kort in Engeland speelde in de jeugd van Brentford. Het afgelopen seizoen speelde Landu elf duels bij PEC en scoorde hij twee keer (beide goals tegen Telstar).