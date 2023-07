Eerste training FC Emmen in oorverdovend decor

De zoektocht naar versterkingen is uiteraard in volle gang. Willems en Grim hopen zo snel mogelijk een aantal aanvallers te kunnen presenteren. "Met Romeny, Zivkovic, Assehnoun en Antonisse zijn we veel aanvallers kwijtgeraakt en dat moeten we uiteraard opvangen", verklaart Grim. De eerste 'grote vis' die FC Emmen hoopt in te lijven is Piotr Parzyszek . De 29-jarige Poolse spits speelde in Nederland voor De Graafschap en PEC Zwolle en stond het afgelopen seizoen onder contract bij CD Leganés.