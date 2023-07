Ibrahim Sillah terug naar ACV, competitie-indeling 2e divisie bekend

"Het voelt als thuiskomen, "zegt Ibrahim ('Ibby') over zijn rentree bij ACV. "Het is een leuke club, waar alles goed geregeld is. Bovendien zijn er veel jongens met wie ik eerder heb gespeeld. Ik heb al een tijdje meegetraind en dat voelde fijn. Daarnaast heb ik een goed gevoel over de trainer. En zeker nu ze kampioen zijn geworden in de Derde Divisie en komend seizoen een niveautje hoger spelen heb ik enorm veel zin om weer in het blauw en zwart te spelen.