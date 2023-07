Theo ten Caat nieuwe trainer FC Emmen Onder-21

VOETBAL - Theo ten Caat keert acht jaar na zijn vertrek terug in de jeugdopleiding van FC Emmen. De 58-jarige Hollandschevelder wordt de nieuwe trainer van FC Emmen Onder-21. Hij volgt Nico Haak op, die Hoofd Opleidingen wordt bij de Drentse club.

De handtekening van de oud-speler van onder andere FC Groningen, Aberdeen en FC Twente moet nog worden gezet, maar zowel club als trainer staan welwillend tegenover een nieuwe samenwerking.

Ten Caat speelde na zijn profloopbaan, die hij in 2002 afsloot bij Veendam, als amateur bij vv Hoogeveen en HODO waarna hij trainer werd. In het seizoen 2004/2005 werd hij jeugdtrainer bij FC Twente. Van 2012 tot 2014 was hij werkzaam bij WHC in Wezep, waarna hij aan de slag ging bij Achilles 1894 in Assen. In die periode combineerde hij zijn werkzaamheden bij de oudste club van Drenthe met het trainerschap van de oudste jeugd van FC Emmen. Na één jaar vertrok hij alweer bij Emmen, waar hij ook hoofd opleidingen was.

Ontdekker van Wieffer en Zerrouki

Van 2016 tot 2019 werkte hij weer bij zijn jeugdliefde (FC Twente), waar hij onder meer Mats Wieffer en Ramiz Zerrouki onder zijn hoede had. Ten Caat, die door velen de ontdekker van het tweetal werd genoemd, zag meteen de potentie van de middenvelders, iets wat onder anderen toenmalig trainer Gonzalo García en technisch manager Ted van Leeuwen niet deden. Mats Wieffer vertrok door de achterdeur naar Feyenoord. Zerrouki bleef wel, brak onder leiding van Ron Jans door in de hoofdmacht en speelt komend seizoen ook in De Kuip.

Analist