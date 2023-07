Nick Smidt geniet na van dubbelslag: 'Gekkenhuis'

ATLETIEK - Het doel was kwalificatie voor de Olympische Spelen, het werd een dubbelslag voor Nick Smidt. De Asser atleet liep in het Zwitserse La Chaux-de-Fonds het stokoude Nederlands record van Harry Schulting op de 400 meter horden uit de boeken en verzekerde zich van deelname aan de Zomerspelen. "Dit is een heel grote droom die uitkomt."

Het is vanochtend nog even bijkomen voor de 26-jarige Smidt, die eigenlijk helemaal niet dacht aan het schrijven van Nederlandse atletiekgeschiedenis. Na het moment dat z'n geklokte tijd van 48,36 op de wedstrijdborden verscheen, sijpelde het besef door. "Dat is heel raar om achter te komen. Het is heel moeilijk om het record te verbeteren", doelt Smidt op Schultings prestatie in Mexico-Stad, die op 2.200 meter hoogte op 48,44 over de streep bolde.

'Het was gekkenhuis'

Het lid van atletiekvereniging AAC'61 uit Assen zat daar acht honderdsten onder. In de laatste meters van de race overheerste het goede gevoel en leek een kwalificatie voor de Olympische Spelen in de tas. "Ik zag de klok gaan van 46, 47 naar 48 seconden toen ik finishte, en dacht: dit is onder de 48,70, dus ik denk dat ik naar de Spelen mag. Maar ik had niet verwacht om het record van 44 jaar geleden te verbeteren", lacht Smidt. "Het was gekkenhuis."

Pijlen op WK en Spelen

Omdat de 26-jarige hordeloper zich bij de eerste de beste kans al heeft geplaatst voor de Spelen, kan het vizier op het WK Atletiek in augustus en dus de zomer van 2024. In Parijs hoopt Smidt een gooi te doen naar de finale op de 400 meter horden. Een tijd die in de buurt komt van zijn Nederlands record moet genoeg zijn voor kwalificatie, gelooft hij.