FC Emmen bevestigt komst van vleugelaanvaller Chardi Landu

VOETBAL - FC Emmen heeft de komst van linkervleugelaanvaller Chardi Landu bevestigd. De 22-jarige speler was transfervrij nadat zijn contract bij PEC Zwolle, waarvoor hij sinds 2015 uitkwam, werd ontbonden.

Voor zijn periode bij de Blauwvingers, waar Landu in 2021 zijn profdebuut maakte, was de vleugelspits actief in de jeugdafdelingen van FC Twente en het Engelse Brentford FC.

Piotr Parzyszek

Een andere voormalig PEC-speler die de overstap naar de Oude Meerdijk lijkt te maken, is Piotr Parzyszek. De Pool moet Richairo Zivkovic opvolgen, voor wie een avontuur zou lonken in Singapore. Oussama Darfalou is een andere puntspeler die nog deel uitmaakt van de Emmen-selectie.

De 29-jarige Parzyszek kwam in Nederland verder uit voor De Graafschap, waar hij debuteerde en in 2016 terugkeerde en zijn meest productieve jaar doormaakte met 25 doelpunten in 38 wedstrijden. Zijn carrière bracht hem verder bij Charlton Athletic (Engeland), Sint-Truiden (België), FC Randers (Schotland), Piast Gliwice (Polen), Frosinone (Italië) en CD Leganés (Spanje), zijn laatste werkgever.

Mike van Beijnen en Jan Hoekstra

Een andere nieuwkomer die Emmen op elk moment kan verwelkomen, is rechtervleugelverdediger Mike van Beijnen (24), die ook transfervrij de overstap maakt. Bij zijn laatste club Fortuna Sittard kwam hij niet verder dan acht minuten in de hoofdmacht.