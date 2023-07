Gefrustreerde Miedema blij met rol als adviseur bij Oranjevrouwen: 'Steentje bijdragen'

VOETBAL - Vivianne Miedema gaat met lichte frustratie de wedstrijden van de Oranjevrouwen op het WK via de televisie volgen. De topscorer aller tijden van de voetbalsters traint sinds afgelopen week weer op het veld, maar is nog wel een paar maanden verwijderd van haar rentree. In de tussentijd werkt ze als adviseur van bondscoach Andries Jonker.

De 26-jarige Hoogeveense sloot de afgelopen dagen op verzoek van Jonker alsnog aan bij de voorbereiding van het Nederlands elftal, in aanloop naar het uitzwaaiduel met België van gisteren (5-0). De spits moest wel eerst even nadenken of ze het aankon.

'Heel dubbel'

"Ik wist niet helemaal zeker of het goed zou zijn voor mij", vertelt de speelster van Arsenal. "Het is heel dubbel. Het is fijn om de meiden weer te zien, maar nu pas besef je dat je zelf niet meegaat. En op het moment dat ik om 08.00 uur mijn wekker moet zetten in Engeland om de wedstrijden te kijken, dan is het natuurlijk weer een tik. Maar ja, dat is topsport en het is hard."

Jonker hecht veel waarde aan de zienswijze van zijn spits en doet daar regelmatig een beroep op. Miedema noemt het contact met de trainer zelf ook belangrijk. "We leggen heel veel dingen bij elkaar neer. Ik ben natuurlijk al tien jaar bij dit elftal en heb een bepalende rol, waar Andries natuurlijk afgelopen zomer ingestapt is. Het stoppen van keepster Sari van Veenendaal afgelopen zomer en het feit dat ik wegviel was natuurlijk best veel. Dus ik ben blij dat ik op deze manier nog mijn steentje kan bijdragen."

Kleine tips

Dat gaat dan vooral om de ervaring op eindtoernooien. "Heel veel meiden hebben nog geen eindtoernooi gespeeld. Ik wel al veel, ook met tijdsverschil. Daar kun je wel kleine tips in meegeven. Want het tijdsverschil gaat er toch voor zorgen dat het contact met familie en vrienden wat moeilijker is. En als het echt op voetbal aankomt, dan weet iedereen mij ook wel te vinden. Ik zie alle wedstrijden."