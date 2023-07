Ook Van Beijnen definitief naar FC Emmen

Van Beijnen (24) speelde in de jeugd bij onder meer RBC, Willem II en NAC Breda, tot hij in 2019 vertrok naar de jeugd van FC Barcelona. Een half jaar later maakte hij de overstap naar het Turkse Gençlerbirligi SK, tot hij in de zomer van 2020 bij Fortuna Sittard tekende. Daar maakte hij zijn debuut in het Nederlandse betaalde voetbal. Inclusief een verhuurperiode bij FC Den Bosch speelde hij tot dusver 34 wedstrijden in Nederland.