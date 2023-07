Doelman Scherpen jaar op huurbasis naar Sturm Graz

Vitesse

Scherpen speelde afgelopen jaar op huurbasis voor Vitesse. Daarvoor werd hij verhuurd aan KV Oostende in België. Scherpen debuteerde in het seizoen 2017/18 in het eerste elftal van FC Emmen. In 2019 maakte hij de overstap naar Ajax.

Bij Brighton had Scherpen geen uitzicht op speelminuten in het eerste elftal. De Engelse club haalde eerder vandaag met Bart Verbruggen een andere Nederlandse doelman. Beide keepers zaten afgelopen maand in de selectie van Jong Oranje, dat op het EK in Georgië uitgeschakeld werd in de groepsfase.