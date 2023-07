Weinig speeltijd voor jeugdspelers bij FC Emmen: club wil meer doorstroom

Voor komend seizoen heeft FC Emmen het elftal nog niet rond. Dat betekent dat in de voorbereiding op het nieuwe voetbaljaar veel jeugdspelers bij het eerste elftal meetrainen en meespelen in oefenwedstrijden. "Dat zag je afgelopen zaterdag al in de wedstrijd tegen SC Erica", verwijst Bleeker naar de met 5-1 gewonnen oefenpot. In de tweede helft maakten veel jeugdige spelers hun opwachting. "Je zag de gretigheid er bij sommige spelers van afspatten. Dat willen we ook zien, want dit is ook de periode waarin je jezelf in de kijker kunt spelen."