vv Hoogeveen loot Baronie in 1e knockoutronde KNVB Beker

VOETBAL - vv Hoogeveen kent de tegenstander in de 1e knockoutronde van de TOTO KNVB Beker. De kampioen van de zondag Vierde Divisie A moet op 12 of 13 augustus naar Breda, waar Baronie de tegenstander is.

Net als Hoogeveen speelt Baronie komend seizoen in de Derde Divisie, maar ze ontmoeten elkaar niet in de competitie.

De club uit Breda heeft een rijke historie. Van 1955 tot 1971 kwam Baronie uit in het betaalde voetbal (de Tweede Divisie). In de jaren '60 kende Baronie een talentvol elftal, met spelers als Nico Rijnders, Kees van Ierssel en Gerrie Deijkers, die later bij respectievelijk Ajax, FC Twente en PSV zouden doorbreken.

In 1997 en 2001 werd Baronie algeheel landskampioen bij de amateurs.

