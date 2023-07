Bekijk hier de competitie-indeling in het amateurvoetbal

3e klasse

Net als vorig jaar is het de KNVB niet gelukt om ONR in een competitie te krijgen met andere Drentse clubs. De club uit Roden is ingedeeld bij louter Friese (en een enkele Groninger club) in de zaterdag 3e klasse B. FC Zuidlaren is de enige Drentse vertegenwoordiger op zaterdag in de 3e klasse C, terwijl de overige Drentse clubs zijn ingedeeld in de 3e klasse D. Zo ontmoeten FC Meppel en SC Elim elkaar, na de degradatie afgelopen seizoen, opnieuw.