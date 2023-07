FC Emmen maakt er vijf in eerste oefenduel: Ebbinge redt eer voor SC Erica

Niet Te Wierik, maar Vlak maakt eerste treffer

Gretige jeugd

Na rust stuurde trainer Fred Grim een compleet nieuw elftal het veld in, met op Michaël Heylen en Kyan van Dorp na louter spelers uit de jeugdopleiding. De talenten maakten een gretige indruk en zorgden eigenlijk voor een leuker schouwspel dan voor rust. De derde treffer viel na zo'n tien minuten. Joey Roufs zag zijn inzet via Erica-verdediger Roy Lit in het net belanden (0-3). Veel kansen volgden (en nog meer kansen op kansen, die door matige voorzetten werden verprutst), maar treffers bleven lang uit. Wel raakten George Younan en Elijah Mansaray het aluminium. In de slotfase werd er toch nog flink gescoord. Eerst schoot Aaron Misehouy raak uit een rebound (na een gekeerd schot van Kyron van der Kaap), waarna Jori Ebbinge voor SC Erica de eer redde. Die 1-4 bleek niet de eindstand, want amper een minuut later (in blessuretijd) pikte ook Van der Kaap zijn treffer mee.