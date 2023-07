Voormalig FC Emmen-speler El Azzouzi wint Afrika Cup met Marokko Onder-23

VOETBAL - Oussama El Azzouzi veroverde vannacht met Marokko Onder-23 de Afrika Cup. In de finale werd na verlenging gewonnen van Egypte: 2-1. Door de toernooiwinst plaatst Marokko zich ook automatisch voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

De oud-speler van FC Emmen, die een jaar geleden de Drentse club verruilde voor het Belgische Royale Union Saint Gilloise, startte twaalf dagen na zijn officiële debuut in Marokko Onder-23 in de basis en werd in de eerste helft van de verlenging vervangen door de latere matchwinner Oussama Targhalline (speler van het Franse Le Havre).