Lieke Nooijen na eerste profzege: 'Het voelt als loon naar werken'

WIELRENNEN - "Iedereen zegt altijd dat ik het kan: m'n trainer en mensen van de ploeg. En ik weet zelf ook wel dat ik het kan. Maar dan is het wel heel fijn dat het ook een keer lukt", zegt Lieke Nooijen (21) uit Coevorden als ze terugkijkt op haar eerste profzege in haar carrière. In België won ze gisteren de Argenta Classic.

"Ik werk altijd hard voor de ploeg. Dan is dit een mooie beloning. Het voelt als loon naar werken", reageert de renster van Parkhotel Valkenburg.

Lange sprint: 'supergaaf'

Na 140 kilometer hield ze in de massasprint de Belgische Julie Hendrickx en de Britse Millie Couzens achter zich.

"Ik zat in de laatste kilometer goed gepositioneerd. Het was een bochtige finale maar we sloegen met drie vrouwen een klein gaatje naar de rest. Toen besloot ik zo'n zeshonderd meter voor de finish zelf de sprint aan te gaan. Ik moet het hebben van een lange sprint en nam daarom het heft in eigen hand. Dat was echt supergaaf", blikt Nooijen terug.

Lange tijd leek de koers niet uit te draaien op een massasprint, want pas in de laatste vijf kilometer werden de laatste twee vluchters teruggepakt.

'Stap hogerop'

Het gaat bij Nooijen steeds een beetje beter dit seizoen. Ze begon met de vijfde plaats in de 1.1 koers Le Samyn. Deze werd gevolgd door de derde plaats in de Belgische Leiedal Koerse en een maand geleden finishte ze als vierde in Dwars door het Hageland.

De Drentse renster is inmiddels bezig aan haar derde seizoen bij Parkhotel Valkenburg en kijkt zeker om zich heen om een stap te kunnen maken. "Er is nog niks getekend, maar ik wil wel graag een stap hogerop en ik denk dat ik daar ook wel klaar voor ben", vertelt Nooijen.

EK wielrennen start in Coevorden

In september wacht eerst nog het EK wielrennen in eigen provincie. De wegwedstrijd van de vrouwen onder 23 jaar start nota benen in 'haar' Coevorden.

"Ik hoop dat ik erbij ben", zegt Nooijen. "Er zijn wel heel veel goede rensters in onze lichting dus het is afwachten. Er zijn in totaal zes plekken te vergeven."

