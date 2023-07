Daley Sinkgraven vervolgt loopbaan bij Las Palmas

Voetballer Daley Sinkgraven heeft in Las Palmas een nieuwe club gevonden. De 28-jarige middenvelder uit Meppel, die ook als linkervleugelverdediger kan spelen, ondertekent een contract voor twee seizoenen bij de naar de La Liga gepromoveerde club.

De carrière van de Meppeler wordt getekend door veel blessureleed. Sinkgraven raakte bij Ajax zwaar geblesseerd en wist in de periode daarna niet langdurig fit te blijven. Afgelopen seizoen speelde hij twaalf wedstrijden in de Bundesliga. Ook de jaren daarvoor in Duitsland speelde hij vaker niet dan wel.