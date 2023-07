Maike van der Duin pakt Europese beloftentitel

BAANWIELRENNEN - Maike van der Duin heeft de Europese titel voor beloften gepakt op het onderdeel afvalkoers in het Portugese Anadia. De 21-jarige Assense liet de Belg Katrijn de Clerq en de Noorse Nora Tveit achter zich.

De afvalkoers is het eerste onderdeel waar Van der Duin tijdens het EK baanwielrennen ten strijde ging. Ze komt onder meer nog in actie op de onderdelen omnium, puntenkoers en scratch, waarop zij de enige Nederlandse op de piste is. Madison, de koppelkoers, zal ze samen met Babette van der Wolff doen.