FC Emmen maakt er ook vijf in Annen: 'Virgil' van der Kaap topschutter

Kansen Scholte

Niet dat de treffer verdiend was overigens. Zeker niet, maar Emmen dat weliswaar in een veel hoger tempo speelde dan afgelopen zaterdag hielp kans na kans om zeep. Met name Ben Scholte had het vizier niet op scherp. De Ter Apeler, die onlangs zijn contract met een jaar (met een optie op nog een jaar) verlengde, had in het eerste kwartier vijf opgelegde kansen maar scoorde er niet één. Ook Jari Vlak, Chardi Landu (die in tegenstelling tot zaterdag startte vanaf de rechterkant voorin) en George Younan (dribbelaar op links) kregen de bal niet langs de steeds beter keepende Daan Boer van vv Annen.

De moeilijkste is wel raak

Rentree Kieftenbeld en Hardeveld

Op dat moment was Maikel Kieftenbeld alweer vervangen. De middenvelder, die bijna een jaar geleden zijn kruisband scheurde, maakte vanavond zijn rentree en deed - volgens planning - een half uurtje mee. Ook Jeff Hardeveld maakte in Annen zijn rentree na bijna een jaar blessureleed (na zijn derde gescheurde kruisband). De verdediger speelde de gehele eerste helft en was daarmee dik tevreden. "Het is fijn om eindelijk weer te spelen en eerlijk gezegd voelde ik totaal geen angst. Op naar meer." Of dat in Emmen is, is nog even de vraag. Hardeveld is zonder contract. "We gaan het zien. Voorlopig richt ik me vooral op trainen en zoveel mogelijk voetballen."