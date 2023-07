Scratch op EK eindigt voor Maike van der Duin in teleurstelling

BAANWIELRENNEN - De strijd om de Europese titel voor beloften bij het onderdeel scratch is voor Maike van der Duin geëindigd in een grote teleurstelling. De 21-jarige Assense eindigde in het Portugese Anaida als negentiende en laatste, na vele ronden op kop te hebben gereden met de Britse Flora Perkins. Die werd uiteindelijk tweede, na de Poolse Maja Tracka.