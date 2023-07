FC Emmen laat twee gezichten zien tegen VfL Osnabrück en verliest met ruime cijfers

VOETBAL - FC Emmen heeft de eerste serieuze oefenwedstrijd van het seizoen ruim verloren. In het Duitse Ankum was VfL Osnabrück met 5-0 te sterk voor de formatie van trainer Fred Grim. De wedstrijd duurde twee keer zestig minuten.

Goed partij

Verdedigend kwam Emmen niet in de problemen en de nieuwe doelman Hoekstra kreeg weinig te doen. Het elftal van Grim creëerde ook weinig kansen en de 1-0 van Osnabrück kwam uit de lucht vallen, Na 47 minuten voetballen lag de eerste de beste kans er direct in. Na een snel uitgevoerde counter door het centrum van het veld probeerde aanvoerder Heylen het onheil nog te keren, maar via het been van de Belg kon Kunze de openingstreffer binnen schieten.