Brit Clayton wint zwaarste rubriek bij CH De Wolden

PAARDENSPORT - Joseph Clayton heeft op de tweede dag van CH De Wolden in Veeningen de zwaarste rubriek van de dag gewonnen. De Engelsman stuurde zijn veertienjarige ruin Jimmy Mack van Berkenbroeck net iets sneller over de hindernissen dan Daan van Geel met I'm Special Power Sih.

Clayton zette zijn tijd van 40.77 seconden neer in de zevende rit van de beslissende barrage. Daarna moest hij nog drie ritten afwachten. In de laatste rit leek Van Geel er dicht bij te komen, maar uiteindelijk bleef de ruiter uit Gees met 41.59 seconden op de tweede plek steken. De derde plaats was voor Amanda Slagter uit Slochteren. Zij kwam met Cornet Blue PS in 43.34 seconden uit de barrage.