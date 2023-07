Gouden Pijl hengelt op dag van historische etappezege Wout Poels binnen

WIELRENNEN - Vanochtend maakte de organisatie van de Gouden Pijl, het wielercriterium in Emmen, de zesde deelnemer uit de Tour de France bekend. 'Een heuse winnaar van Luik-Bastenaken-Luik', aldus het persbericht. Maar de cv van Wout Poels werd een paar uur later nog veel mooier. De Limburger won de vijftiende etappe in de Tour de France, zijn eerste zege in La Grande Boucle tijdens zijn tiende deelname.