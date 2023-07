Elmar Reinders vanuit de Tour: 'Nog niet vastgelegd door 'eigen' Gouden Pijl'

WIELRENNEN - De Ronde van Zwitserland van acht dagen was tot nu toe z'n langste etappekoers. Nu is Elmar Reinders uit Assen bezig met zijn eerste Tour de France. In dienst van Australische Team Jayco Alula heeft de 31-jarige Drent het daar, na vijftien etappes, nog steeds prima naar z'n zin.

"Ik ga best goed op de hitte en dat had ik vooraf niet verwacht. Ook kom ik de bergen goed over. Natuurlijk hoef ik niet met de voorsten mee en dat kan ik ook niet. Ik moet zorgen dat ik met sprinter Dylan Groenewegen in een goede groep beland en dat is tot nu toe altijd nog gelukt. Ik klim wel iets makkelijker dan hij, dus dat is fijn."

'Gaat steeds beter'

Belangrijkste taak voor Reinders is om Groenewegen onderweg te helpen waar hij kan en hem tijdens sprint-etappes zo goed mogelijk af te zetten in de finale.

"Het gaat steeds iets beter: met de achtste, de vierde en de tweede plaats. We zitten er wel steeds bij. De laatste keer, toen Groenewegen tweede werd, konden we ons plan goed uitvoeren. De sfeer in onze ploeg is relaxed, maar we zitten wel een beetje tegen die zege aan te hikken. Daar wordt niet over gesproken, maar dat voel je wel."

Simon Yates

Buiten de kansen van Groenewegen richt een deel van de ploeg zich ook op Simon Yates. De helft van de Britse tweeling staat achtste in het algemeen klassement op ruim tien minuten van het geel van Jonas Vingegaard.

"Ik heb Yates ook wel bevoorraad en af en toe uit de wind gehouden. Maar verder kan ik niet veel voor hem doen. Ik denk dat hij ook nog wel voor een ritzege zou kunnen gaan. Er komen nog twee pittige bergetappes aan."

Kansen voor sprinters?

Na vijftien etappes staan er nu nog twee vlakke etappes en één heuveletappe op het programma waar de sprinters nog kans op een zege maken. Donderdag is een vlakke etappe naar Bourg-en-Bresse en vrijdag volgt de heuveletappe naar Poligny.

"Er zijn veel ploegen die nog niet gewonnen hebben. Zij hebben ook allemaal belang bij een massasprint. Dus ik denk dat het daar op uitdraait." En dan is er natuurlijk nog de laatste etappe zondag naar de befaamde Champs-Elysées in Parijs. De meest felbegeerde zege voor een sprinter.

'Er moet gewonnen worden'

Al met al heeft Reinders het goed naar z'n zin in het Tourcircus. "Hier wordt wel harder gereden dan in andere wedstrijden. Je merkt dat alle ploegen hier naartoe hebben getraind. Bij alle teams staat de druk erop omdat er gewonnen moet worden. Je merkt gewoon dat renners daardoor ook wat meer risico's nemen: ze proberen op te schuiven in het peloton terwijl er veel publiek langs de kant staat. De ene keer gaat dat net goed en de andere keer niet", vertelt Reinders. "Ik vind dat wel mooi, dat publiek. Maar ik snap ook dat het vervelend is als je een klassement moet rijden."

"Daarnaast is het zo dat ploegen die zich hier op het algemeen klassement richten, zich ook bemoeien met sprint-etappes, omdat ze daar natuurlijk ook geen tijd mogen verliezen. Dat is een verschil met andere wedstrijden die ik gereden heb."

Ongeschonden

Zelf bleef de 31-jarige Drent nog ongeschonden. Bij de grote valpartij van zaterdag, waarna de koers zelfs even stil werd gelegd, zat hij vóór de valpartij. Gisteren kon hij op tijd in de ankers om z'n vallende collega's te ontwijken.

Een lichaamsdeel dat hem echt plaagt na vijftien etappes heeft hij eigenlijk niet. "Ik heb geen pijntjes. Er wordt hier goed op me gepast. Ik moet me voor en na de etappe wegen en een dokter kan met een apparaatje zien hoe goed ik gehydrateerd ben. Op basis van zijn analyse proberen we alles zo goed mogelijk aan te vullen. We hebben ook onze eigen koks mee. Voor alle renners ligt een afgewogen eetplan klaar. Uiteindelijk is het wel je eigen verantwoordelijkheid, maar het plan ligt er niet voor niks. Daarbij wordt ook gekeken naar de zwaarte van de etappes."

Of hij de gelletjes en zoete cakejes onderweg al beu is? "Ik probeer er zo min mogelijk over na te denken."

'Je wordt hier geleefd'

Al met al zijn het volgens Reinders 'lange dagen die voorbij vliegen'. "Ik ben altijd vroeg wakker, rond acht uur. En vaak moeten we wel anderhalf uur naar de startplaats rijden. Daar moet je ook twee uur van tevoren zijn, want anders kun je er niet komen met al dat publiek. 's Avonds zijn we ook vaak niet voor acht uur weer terug in ons hotel. En dan moet je nog eten en masseren en dan is het zo weer een uur of elf voordat je in bed ligt. Je wordt hier echt geleefd, maar dat hoort erbij."

Vandaag geniet hij van zijn tweede rustdag. Vanmorgen heeft hij samen met Groenewegen een klein rondje gefietst. En na twee weken bij elkaar op de lip gezeten te hebben 'klikt het nog steeds goed'. "Straks ga ik misschien nog even naar de kapper. We zitten hier bij een dorpje waar wel wat te doen is. Verder hoef ik niet zoveel."

Vooralsnog geen Gouden Pijl

Gek genoeg is Reinders nog niet gecontracteerd voor de Gouden Pijl in z'n geboorteplaats Emmen. "Ik ben wel gebeld, maar er wordt door andere criteriums in het land veel meer geboden. Dat vind ik wel jammer en bijzonder want ik ben een échte Emmenaar. Maar vooralsnog is het zoals het is."

Morgen tijdrit

Morgen rijden de mannen een tijdrit over 22 kilometer. En tijdrijden is wel iets dat Reinders normaal gesproken ligt. "Dit is geen parcours voor mij. Er zit een klim in van bijna negen kilometer, dus morgen is ook nog een veredelde rustdag. De dag erna wordt het nog wel heel lastig. Maar ik ben goed in orde en ik weet heel goed wat mijn taak hier is, dus ik kijk er niet echt tegenop."